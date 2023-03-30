Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Çorum FK’ya 1-0 yenildikleri maçtan sonra yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, iyi oynadıklarını ancak gol yollarında etkili olamadıkları için yenildiklerini söyledi.

Bazen iyi oynanan maçların da kaybedilebildiğini dile getiren deneyimli teknik adam, Çorum FK’nın şampiyonluk için iyi hazırlandığını ve eline geçen şansı iyi kullanması halinde 1.lig’e çıkacağını söyledi.

Akçay, yayıncı kuruluştan Ali Özdemir’e yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Zor bir müsabaka oynadık. İstediklerimizi yaptığımızı düşünüyorum. Ancak, maçın sonucu bizim aleyhimize oldu. Bazı maçlar böyle olabilir. Bu bizi yolumuzdan alıkoymayan bir durum. Yenilmiş olabiliriz ama belki play-off şansımızı kullanmamıza neden oldu. Onu da değerlendirmeye çalışacağız.

Önümüzde fazlaca maç var, ama neyin ne olacağını zaman gösterecek. Ama biz yine de kaliteli futbolumuzu, mücadelemizi sürdürmeye çalışacağız.

Bu maçta bizim için sahada eksik olan şey, goldü. Atak sonlandırmada konusunda becerimiz ve futbol şansımız bugün yanımızda değildi. Tabii, golü atmak için usta olmak gerek. Sakinlik, zamanlama, teknik, bütün elementlerin aynı anda olması gerek. Biz bu maçta gol konusunda fazla becerikli olamadık. Ama takımımdan memnunum. Oyuncularımı kutluyorum, ellerinden gelenin en iyisi yaptılar. Dediğim gibi, bazı maçlar böyle sonuçlanabilir.

Çorum iyi bir hazırlık yapmış. Şampiyonlukla ilgili ilk kez 1.Lig’e çıkacaklar. Çıkma şansları var. Bizim açımızdan değil ama Urfa ile olan süreçlerinde bir şans elde etti. Bu şansını iyi kullanırsa, çıkabilir. Biz de artık Play-Off’u zorlamaya çalışacağız.”

(Hüseyin AŞKIN)

