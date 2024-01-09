rendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın 2 Ocak’ta başlayan Antalya-Lara kampında sona gelindi.

SABAH

İDMANI

İPTAL

Program gereği, bugünü çift antrenmanla geçirmesi gereken Ahlatcı Çorum FK’nın sabah idmanı, yoğun yağmur nedeniyle iptal edildi. Kırmızı-siyahlı takım bu yüzden bugünü de tek antrenmanla geçirdi.

TAKTİK

ÇALIŞTILAR

Çorum temsilcisi, günün tek idmanını, Titanic Otel’in sahasında, saat 17.30’da gerçekleştirdi. Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde yapılan antrenmana tüm futbolcuların katıldığı ve taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Ahlatcı Çorum FK, kamptaki son antrenmanını yarın 10.30’da yapacak. Antrenmandan sonra Çorum’a dönecek olan kırmızı-siyahlılar, 14 Ocak Pazar günü, Tuzlaspor’la evlerinde oynayacakları ikinci yarının ilk hafta maçının hazırlıklarını sürdürecek.