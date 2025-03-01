Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl ve Merkez ilçe Örgütü, Ankara’da düzenlenen Cumhurbaşkanı Aday Tanıtım Toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlığında Genel Merkez’de düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyuna ilan edilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Çorum’dan katılım sağlandı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan ve bazı parti yöneticileri ile birlikte Genel Merkez’de düzenlenen tanıtım toplantısına katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "CHP’nin Cumhurbaşkanlığı önseçim adayı" olarak tanıtıldığı "Gel, Seç, Tarihe Geç" ön seçim toplantısı CHP Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıya; Milletvekilleri, il başkanları, il belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il kadın kolları başkanları ve il gençlik kolları başkanları katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel birer konuşma yaparak katılımcılara seslendi, gündemi değerlendirdi.

Özel, “Partimizi geçen yıl 47 yıl sonra birinci parti yapmanın onurunu duyduk. Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Geçen yıl bunun henüz başlangıç olduğunu söylemiştik. Bugün de en nihai adımı atmak için yine tarihi bir an yaşıyoruz. Atatürk'ün emanetine sahip çıkacak bir cumhurbaşkanı seçmeye gidiyoruz.

Bugün kurduğumuz sandık Türkiye'nin ihtiyacı olan o büyük sandığın öncüsüdür. Ama o sandığı getirecek olan da, o sonucu doğuracak olan da bizlerin kararlılığıdır. Bu yolculukta sen de bize katıl, CHP'ye üye ol, Türkiye'nin aydınlık yarınları için 23 Mart'ta gel, seç, sen de hep birlikte tarihe geç diyoruz” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Ankara’daki toplantı öncesi ve sonrası Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkan yardımcıları ile de görüşmeler yaparak çalışmaları ve gündemi ele aldı.