T.C.
ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN
|1 NOLU TABLO:KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR
|Sıra No
|MAH/KÖYÜ
|ADA/PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ
|KİRA SÜRESİ
|KİRALAMA
AMACI
|1 YILLIK TAHMİNİ
KİRA BEDELİ
|Geçici Teminatı (TL)
|İhale Tarihi
|İhale
Saati
|1
|BOĞABAĞI
|103 / 1
|6.866,88
|3 YIL
|TARIMSAL AMAÇLI
|6.500,00 TL
|1.300,00 TL
|24.03.2026
|09:30
|2
|BOĞABAĞI
|103 / 41
|5.547,25
|3 YIL
|TARIMSAL AMAÇLI
|5.000,00 TL
|1.000,00 TL
|24.03.2026
|09:40
|3
|BOĞABAĞI
|120 / 25
|2.032,04
|3 YIL
|TARIMSAL AMAÇLI
|2.000,00 TL
|400,00 TL
|24.03.2026
|09:50
|2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
|SIRA
|MAHALLE/KÖY
|Ada
|Parsel
|Yüzölçüm (m2)
|Hazine His.(m2)
|Cinsi
|İmar Durumu
|Tahmini Bedeli (TL)
|Geçici Teminatı(TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|NO
|1
|BAHÇELİEVLER MAH.
|4659
|1
|1.438,01
|TAM
|ARSA
|TAKS=0,12 KAKS=0,24
Y ENÇOK=6,50 m
Yapılaşma Şartlarında
Konut Alanı
|3.600.000,00
|720.000,00
|24.03.2026
|10:00
|2
|KURUÇAY
|323
|1
|702,79
|TAM
|ARSA
|E=0,90
Y ENÇOK=9,50 m
Yapılaşma Şartlarında
Konut Alanı
|3.866.000,00
|773.200,00
|24.03.2026
|10:10
|3
|KURUÇAY
|323
|2
|450,07
|TAM
|ARSA
|E=0,90
Y ENÇOK=9,50 m
Yapılaşma Şartlarında
Konut Alanı
|2.476.000,00
|495.200,00
|24.03.2026
|10:20
|4
|KURUÇAY
|323
|3
|450,03
|TAM
|ARSA
|E=0,90
Y ENÇOK=9,50 m
Yapılaşma Şartlarında
Konut Alanı
|2.476.000,00
|495.200,00
|24.03.2026
|10:30
|5
|KURUÇAY
|323
|4
|450,03
|TAM
|ARSA
|E=0,90
Y ENÇOK=9,50 m
Yapılaşma Şartlarında
Konut Alanı
|2.476.000,00
|495.200,00
|24.03.2026
|10:40
|6
|ABDALATA
|123
|322
|2.159,70
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|378.000,00
|75.600,00
|24.03.2026
|10:50
|7
|AKÇAKAYA
|103
|2
|5.268,96
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|527.000,00
|105.400,00
|24.03.2026
|11:00
|8
|AKÇAKAYA
|148
|105
|16.532,67
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|1.488.000,00
|297.600,00
|24.03.2026
|11:10
|9
|AKÇAKAYA
|148
|106
|19.507,54
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|1.756.000,00
|351.200,00
|24.03.2026
|11:20
|10
|AKÇAKAYA
|124
|14
|2.009,21
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|161.000,00
|32.200,00
|24.03.2026
|11:30
|11
|AKÇAKAYA
|124
|15
|2.453,29
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|197.000,00
|39.400,00
|24.03.2026
|11:40
|12
|AKÇAKAYA
|148
|103
|854,14
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|43.000,00
|8.600,00
|24.03.2026
|11:50
|13
|AKÇAKAYA
|155
|2
|3.796,47
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|190.000,00
|38.000,00
|24.03.2026
|13:30
|14
|AKÇAKAYA
|155
|3
|362,62
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|19.000,00
|3.800,00
|24.03.2026
|13:40
|15
|AKSUNGUR
|134
|11
|3.446,70
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|276.000,00
|55.200,00
|24.03.2026
|13:50
|16
|BÜYÜKGÜLÜCEK
|116
|214
|4.823,00
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|242.000,00
|48.400,00
|24.03.2026
|14:00
|17
|BÜYÜKGÜLÜCEK
|115
|180
|6.988,37
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|350.000,00
|70.000,00
|24.03.2026
|14:10
|18
|BÜYÜKGÜLÜCEK
|112
|313
|9.390,48
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|376.000,00
|75.200,00
|24.03.2026
|14:20
|19
|BÜYÜKGÜLÜCEK
|107
|58
|1.808,62
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|91.000,00
|18.200,00
|24.03.2026
|14:30
|20
|BÜYÜKGÜLÜCEK
|110
|115
|1.661,90
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|84.000,00
|16.800,00
|24.03.2026
|14:40
|21
|BÜYÜKGÜLÜCEK
|112
|122
|6.338,23
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|254.000,00
|50.800,00
|24.03.2026
|14:50
|22
|ÇALKIŞLA
|129
|8
|429,72
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|172.000,00
|34.400,00
|24.03.2026
|15:00
|23
|ÇANAKÇI
|109
|1
|6.148,54
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|216.000,00
|43.200,00
|24.03.2026
|15:10
|24
|ELİCEK
|102
|34
|13.400,00
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|731.000,00
|146.200,00
|24.03.2026
|15:20
|25
|ERDEK
|104
|31
|2.821,43
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|99.000,00
|19.800,00
|24.03.2026
|15:30
|26
|ERDEK
|104
|32
|1.900,18
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|67.000,00
|13.400,00
|24.03.2026
|15:40
|27
|ERDEK
|104
|33
|2.374,58
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|84.000,00
|16.800,00
|24.03.2026
|15:50
|28
|ERDEK
|104
|34
|6.526,57
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|229.000,00
|45.800,00
|25.03.2026
|09:20
|29
|ERDEK
|104
|36
|2.661,55
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|94.000,00
|18.800,00
|25.03.2026
|09:30
|30
|ERDEK
|104
|37
|1.610,14
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|57.000,00
|11.400,00
|25.03.2026
|09:40
|31
|ERDEK
|102
|16
|1.166,39
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|50.000,00
|10.000,00
|25.03.2026
|09:50
|32
|ERDEK
|103
|10
|15.254,86
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|611.000,00
|122.200,00
|25.03.2026
|10:00
|33
|ESKİCE
|403
|1
|506,90
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|203.000,00
|40.600,00
|25.03.2026
|10:10
|34
|ESKİEKİN
|104
|103
|3.906,12
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|1.563.000,00
|312.600,00
|25.03.2026
|10:20
|35
|ESKİEKİN
|140
|54
|3.615,61
|TAM
|BAHÇE
|İMARSIZ
|1.810.000,00
|362.000,00
|25.03.2026
|10:30
|36
|ESKİEKİN
|161
|11
|1.225,07
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|552.000,00
|110.400,00
|25.03.2026
|10:40
|37
|GEMET
|107
|1
|512,79
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|26.000,00
|5.200,00
|25.03.2026
|10:50
|38
|GÜNEY
|200
|1
|6.648,97
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|2.328.000,00
|465.600,00
|25.03.2026
|11:00
|39
|HACIBEY
|112
|57
|3.424,82
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|864.000,00
|172.800,00
|25.03.2026
|11:10
|40
|HANKOZLUSU
|112
|34
|5.800,00
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|261.000,00
|52.200,00
|25.03.2026
|11:20
|41
|HANKOZLUSU
|109
|132
|2.600,00
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|117.000,00
|23.400,00
|25.03.2026
|11:30
|42
|İĞDELİ
|101
|134
|4.192,43
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|147.000,00
|29.400,00
|25.03.2026
|11:40
|43
|İĞDELİ
|103
|144
|8.215,84
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|452.000,00
|90.400,00
|25.03.2026
|11:50
|44
|İĞDELİ
|105
|88
|3.189,25
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|128.000,00
|25.600,00
|25.03.2026
|13:30
|45
|KALEHİSAR
|167
|75
|1.974,88
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|99.000,00
|19.800,00
|25.03.2026
|13:40
|46
|KALEHİSAR
|168
|13
|4.292,56
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|215.000,00
|43.000,00
|25.03.2026
|13:50
|47
|KALEHİSAR
|171
|79
|700,00
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|35.000,00
|7.000,00
|25.03.2026
|14:00
|48
|KALEHİSAR
|171
|80
|4.900,00
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|245.000,00
|49.000,00
|25.03.2026
|14:10
|49
|KALEHİSAR
|171
|83
|2.000,00
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|100.000,00
|20.000,00
|25.03.2026
|14:20
|50
|KALEHİSAR
|177
|204
|6.757,09
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|237.000,00
|47.400,00
|25.03.2026
|14:30
|51
|KARACAÖREN
|124
|18
|2.147,71
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|86.000,00
|17.200,00
|25.03.2026
|14:40
|52
|KARAKEÇİLİ
|101
|11
|1.537,92
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|308.000,00
|61.600,00
|25.03.2026
|14:50
|53
|KARAKEÇİLİ
|101
|31
|5.437,63
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|191.000,00
|38.200,00
|25.03.2026
|15:00
|54
|KARAKEÇİLİ
|101
|32
|3.554,56
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|125.000,00
|25.000,00
|25.03.2026
|15:10
|55
|KARAKEÇİLİ
|164
|5
|2.574,80
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|580.000,00
|116.000,00
|25.03.2026
|15:20
|56
|KARAPÜRÇEK
|198
|3
|1.787,46
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|984.000,00
|196.800,00
|25.03.2026
|15:30
|57
|KILIÇÖREN
|132
|1
|645,19
|TAM
|BAHÇE
|İMARSIZ
|162.000,00
|32.400,00
|25.03.2026
|15:40
|58
|KILIÇÖREN
|133
|1
|493,89
|TAM
|BAHÇE
|İMARSIZ
|136.000,00
|27.200,00
|25.03.2026
|15:50
|59
|KILIÇÖREN
|133
|5
|370,43
|TAM
|BAHÇE
|İMARSIZ
|93.000,00
|18.600,00
|26.03.2026
|09:30
|60
|KILIÇÖREN
|133
|6
|160,83
|TAM
|BAHÇE
|İMARSIZ
|41.000,00
|8.200,00
|26.03.2026
|09:40
|61
|KIZILPINAR
|105
|38
|2.028,67
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|72.000,00
|14.400,00
|26.03.2026
|09:50
|62
|KURUÇAY
|207
|13
|7.750,88
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|931.000,00
|186.200,00
|26.03.2026
|10:00
|63
|KURUÇAY
|207
|59
|1.613,76
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|122.000,00
|24.400,00
|26.03.2026
|10:10
|64
|KURUÇAY
|203
|9
|237,63
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|84.000,00
|16.800,00
|26.03.2026
|10:20
|65
|KÜÇÜK GÜLÜCEK
|101
|53
|1.782,62
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|81.000,00
|16.200,00
|26.03.2026
|10:30
|66
|KÜÇÜK GÜLÜCEK
|101
|196
|1.460,97
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|88.000,00
|17.600,00
|26.03.2026
|10:40
|67
|KÜÇÜK GÜLÜCEK
|102
|16
|1.996,59
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|100.000,00
|20.000,00
|26.03.2026
|10:50
|68
|KÜÇÜK GÜLÜCEK
|102
|30
|9.200,00
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|368.000,00
|73.600,00
|26.03.2026
|11:00
|69
|KÜÇÜK GÜLÜCEK
|102
|63
|2.006,93
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|101.000,00
|20.200,00
|26.03.2026
|11:10
|70
|KÜÇÜK GÜLÜCEK
|102
|65
|3.107,30
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|249.000,00
|49.800,00
|26.03.2026
|11:20
|71
|KÜÇÜK GÜLÜCEK
|102
|70
|10.675,25
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|481.000,00
|96.200,00
|26.03.2026
|11:30
|72
|MİSLEROVACIĞI
|143
|52
|963,02
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|39.000,00
|7.800,00
|26.03.2026
|11:40
|73
|MORSÜMBÜL
|112
|31
|432,40
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|130.000,00
|26.000,00
|26.03.2026
|11:50
|74
|SAPAKÖY
|125
|604
|4.735,69
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|166.000,00
|33.200,00
|26.03.2026
|13:30
|75
|SARAYLI
|110
|20
|2.436,67
|TAM
|BAĞ-BAHÇE
|İMARSIZ
|245.000,00
|49.000,00
|26.03.2026
|13:40
|76
|SEYDİM
|242
|4
|416,89
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARLI
|167.000,00
|33.400,00
|26.03.2026
|13:50
|77
|ŞEYHMUSTAFA
|118
|1
|317,74
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|120.000,00
|24.000,00
|26.03.2026
|14:00
|78
|TARHAN
|108
|84
|1.601,90
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|100.000,00
|20.000,00
|26.03.2026
|14:10
|79
|TARHAN
|112
|65
|1.982,57
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|248.000,00
|49.600,00
|26.03.2026
|14:20
|80
|TARHAN
|120
|27
|1.813,63
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|82.000,00
|16.400,00
|26.03.2026
|14:30
|81
|TATAR
|111
|44
|597,57
|TAM
|BAHÇE
|İMARSIZ
|180.000,00
|36.000,00
|26.03.2026
|14:40
|82
|TATAR
|121
|160
|14.974,32
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|2.247.000,00
|449.400,00
|26.03.2026
|14:50
|83
|TOZLUBURUN
|142
|21
|18.889,58
|TAM
|TARLA
|İMARSIZ
|756.000,00
|151.200,00
|26.03.2026
|15:00
|84
|ÜLKENPINARI
|101
|27
|258,73
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|78.000,00
|15.600,00
|26.03.2026
|15:10
|85
|ÜYÜK
|123
|102
|14.640,97
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|1.977.000,00
|395.400,00
|26.03.2026
|15:20
|86
|YENİHAYAT
|171
|5
|400,19
|TAM
|ARSA
|İMARSIZ
|121.000,00
|24.200,00
|26.03.2026
|15:30
|87
|YENİHAYAT
|177
|12
|1.469,83
|TAM
|HAM TOPRAK
|İMARSIZ
|294.000,00
|58.800,00
|26.03.2026
|15:40
|88
|YOĞUNPELİT
|193
|17
|1.069,02
|TAM
|BAHÇE
|İMARSIZ
|321.000,00
|64.200,00
|26.03.2026
|15:50
|1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. İhaleler Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:2 adresinde bulunan Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası zemin katında bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır.
|a) Satışı yapılacak olan 2 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Üzerinde muhdesat olup, muhdesat bedeli ile birlikte kıymet takdiri yapılan taşınmaz ihalesinde; ihalenin, muhdesat sahibi haricinde herhangi bir kişiye kalması durumunda hesaplanan asgari levazım bedeli de peşin ödenmek zorundadır.
|b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
|
|2)Kiraya Verilecek Taşınmazlar:
|a)Kiraya verilecek taşınmazların kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
|b) Kiralanacak taşınmazların kira süresi tarımsal kiralamalarda 3 yıldır. Muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçere aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir.
|c) Kiraya verilecek taşınmazların ihale bedeli üzerinden alınacak olan vergi, resim ve harçlar müşteriye/ kiracıya aittir.
|d) Kiraya verilecek taşınmazların üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.
|3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
|a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)
|b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
|c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
|d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
|4) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
|
|6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.
|
#ilangovtr Basın No ILN02421342