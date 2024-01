Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2023-2024 Sezonu devre arası C Klasman Hakem, C Klasman Yardımcı Hakem, Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem, Kadın Bölgesel Hakem, Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem ve C-B Klasman Gözlemci Listelerini açıkladı. Çorum hakemliği resmen çakıldı.

CELAL

BAYRAKLI

C'DE KALDI

TFF'nin resmi sitesinde açıklanan listeye göre, Çorum'un tek C klasman hakemi olan Celal Bayraklı yerini korumayı başardı. Geçtiğimiz günlerde de A klasman terfi kursuna katılan Ahmet Ecevit, koşamadığı için terfi edememiş ve B klasmanında kalmıştı.

Bölgesel Hakem klasmanında düdük çalan Ertuğrul Ramazan Boyraz da yerini korurken, bu klasmana teklif edilen ve seminere katılan İsmail Sırma listeye giremedi.

ÖMER BİNGÖL

YÜKSELDİ, ERDAL

UNCUER DÜŞTÜ

Bölgesel Yardımcı Hakem Klasmanında yer alan Erdal Uncuer klasman dışı kalırken, geçtiğimiz günlerde bu klasmana teklif edilen isimlerden Ömer Bingöl Çorum'un yeni Bölgesel Yardımcı Klasman Hakemi oldu. Ömer Bingöl ile birlikte klasmana teklif edilen Serhat Doğan listeye giremedi.

NURİYE ÇINAR

BAL DÜŞTÜ

Çorum'un tek Kadın Bölgesel Hakemi Nuriye Çınar Bal, sürpriz bir şekilde liste dışında kaldı. Bu sezon, Kadınlar Süper Ligi'nde düdük çalan Nuriye Çınar'ın klasmandan düşmesi şaşkınlıkla karşılandı. Nuriye Çınar'ın düşmesiyle Çorum'un Kadın Bölgesel orta hakemi kalmadı.

Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem klasmanında ise, Çiğdem Varan yerini korurken, Hatice Yıldırım il hakemliğine düştü.

GÖZLEMCİ

KLASMANI

Bölgesel Gözlemci Klasmanında da, Mustafa Bıçakcı, Özcan Genel, Özgür Demirci ve Recai Kuzay yerlerini korurken, Durmuş Buyruk il gözlemciliğine düştü. Bölgesel gözlemciliğe teklif edilen Gökhan Yumlu listeye giremedi.

(Hüseyin AŞKIN)