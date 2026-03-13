ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Çepni Mahallesi Kerebigazi 1. Caddede bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen 12 adet işyerleri ayrı ayrı olmak üzere;

1. 349 ada 66 parselde bulunan 10, 22, ve 24 numaralı 3 adet ve her biri 141m² olan işyerleri; her birinin 1 yıllık Kira Muhammen Bedeli 175,000,00TL + KDV, her birinin Geçici Teminatı 50.000,00 TL ve Şartname III/M ve 4. Madde şartı olmak üzere,

2. 349 ada 66 parselde bulunan 14/16 ve 30/32 numaralı her biri 282m² olan 2 adet işyerleri; her birinin 1 yıllık Kira Muhammen Bedeli 350,000,00TL + KDV, her birinin Geçici Teminatı 100.000,00 TL ve Şartname III/M ve 4. Madde şartı olmak üzere,

3. 349 ada 194 parselde bulunan 34, 36 ve 38 numaralı her biri 141m² olan 3 adet işyerleri; her birinin 1 yıllık Kira Muhammen Bedeli 175,000,00TL + KDV, her birinin Geçici Teminatı 50.000,00 TL ve Şartname III/M ve 4. Madde şartı olmak üzere,

4. 349 ada 194 parselde bulunan 46 ve 70 numaralı her biri 141m² olan 2 adet işyerleri; her birinin 1 yıllık Kira Muhammen Bedeli 175,000,00TL + KDV, her birinin Geçici Teminatı 50.000,00 TL olmak üzere,

5. 349 ada 194 parselde bulunan 60/64 ve 66/68 numaralı her biri 282m² olan 2 adet işyerleri; her birinin 1 yıllık Kira Muhammen Bedeli 350,000,00TL + KDV, her birinin Geçici Teminatı 100.000,00 TL olmak üzere,

Bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile ilanda belirtilen sıra numarasından başlanılarak hazırlanan şartnameleri dahilinde 5 yıl mühletle kiraya verilecektir.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 31.03.2026 Salı günü saat: 14.00’da Çorum Belediyesi B Blok 5. Kat Konferans Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

A. İsteklilerde Aranan Belgeler: A-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, B-Kanuni İkametgâh Belgesi, C-Türkiye' de tebligat için adres gösterilmesi, D-Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz, E-Geçici teminat bedelinin ödendiğine dair makbuz, F-Adli Sicil kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin resmi ikametgâh adreslerinin bağlı olduğu ilin Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından alınmış iyi hal kâğıtları.(Şirket) G-İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilât Biriminden alacakları yazısı. H-Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge.(ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) İ-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsü. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.) J-Tüzel Kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri; K-İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzelkişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirildiğine dair belge. L-İhaleye ortak olarak katılacakların ‘’Noter Onaylı’’ ortaklık sözleşmesi. M- Kalaycı-bakırcı olarak ihaleye katılacak olanlar, İlgili kurum ve kuruluşlardan (Meslek odası, ustalık belgesi, vergi dairesi vb.) alınmış e-imzalı veya e-imza yoksa mühürlü veya ıslak imzalı “Kalaycı/Bakırcı” işi yaptığına dair belge alması gerekmektedir. N- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet İlan olunur.