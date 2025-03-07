Yılmaz, usulüne uygun yapılmayan binaları inceleme görevi verilen Hitit Üniversitesi’nde inşaatla ilgili bir bölüm bile olmadığını dile getirerek, “Bunca olay olurken kurnaz bir inşaat mühendisi bir takım verilerle oynayarak önce yapı denetim firmalarını sonra belediyenin yapı kontrol müdürlüğünü alt ediyor. Bu usulsüzlüğü yapan 1 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuş. İnşaat Mühendisleri Odası ise 6 mühendisin projelerin veri girişinde değişiklik yaptığını söylüyor. Çorum Belediyesi 1 kişi hakkında mı suç duyurusunda bulundu? Diğerleriyle ilgili suç duyurusu yapılacak mı? Çorum’da 10 tane yapı denetim firması var. Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunuldu mu?” diye sordu.

“İNSANLAR KENDİLERİNE MEZAR YERİ Mİ SATIN ALDI?”

Çorum’daki yüksek emlak fiyatlarını hatırlatan Yılmaz, “Çorum açgözlü müteahhitlerin kurbanı mı olacak? Bu çok ciddi bir mesele. 7 şiddetindeki depreme dayanması gereken binalar 4 şiddetindeki depreme dayanıksız hale gelmiş. Görevini yapmayan kim varsa CHP grubu olarak savcılığa başvuracağız. 6 milyona, 7 milyona, 10 milyona daire satılıyor bu memlekette. Bu insanlar evlerinde nasıl yatacak? Görevini yapmayan yapı denetim firmalarının suçlarını aklamak için yok bu belediye meclisi. Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağız. Kamuoyunda yapı denetim firmalarının bu konuyu nasıl ört bas edeceği konuşulmakta. Bu arkadaş fark edene kadar yapı denetim müdürlüğü ne iş yapmaktaydı? İnsanlar kendilerine mezar yeri mi satın aldı?

CHP’li belediyelerde böyle bir olay olsa 5’de soruşturma, gece ifadeye götürme, sonra da cezaevine gönderilme olurdu.” diyerek tepki gösterdi.

Editör: NURDAN AKBAŞ