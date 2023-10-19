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Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, konutların turizm sektörünün parçası haline geldiğini belirtti.

Resmi verilere göre turizm amaçlı kiralanan konut sayısının yaklaşık 30 bin olduğunu aktaran Kaya, çok sayıda konutun da kayıt dışı kiralandığına dikkati çekti. Kaya, mevzuattaki eksikliğin giderilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi amacıyla düzenleme yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığını dile getirdi.

Oğuzhan Kaya, konutların kısa süreli kiralanması için izin belgesi verme yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olacağını bildirdi.

Daha sonra Teklifin birinci bölümü üzerinde de söz alan milletvekilleri Teklife ilişkin görüşlerini dile getirdi. Teklifin maddelerine geçilmesinin kabul edilmesi sonrası TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşime ara verdi.