Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Zümrüt Halı Yıkama Fabrikası, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuklara yönelik bir oyun organize ediyor.

“Yaramaz Tavşan Avcıya Karşı” adlı oyun, Zümrüt Halı firmasının sponsorluğunda çocuklar için ücretsiz sahnelenecek.

Çorum Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Caner Ergan’ın yazıp yönettiği oyun, 23 Mart 2025 Pazar günü saat 14.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda çocukların beğenisine sunulacak. Hayvan sevgisi, dostluk ve sağlıklı yaşam ile ilgili kazanımların verildiği oyun, Kötü Avcı'nın ormanlara ve hayvanlara zarar vermesi üzerine yazılmış.

Zümrüt Halı Yıkama İşletme Sahibi Fatih Yılmaz, “şehrimize ve şehrimizin çocuklarına değer veriyoruz. Çocuklarımız için sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir tiyatro gösterisi projesi hayata geçirmek istedik ve bu bağlamda Çorum Çocuk Tiyatrosu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda böyle bir projeye başladık. Umarım çocuklarımızın yüzünde mutluluk oluşmasına katkımız olur. Çocuklar gülerse dünya güler” dedi.

Oyunun konusu ise kısaca şu şekilde: “Yaramaz Tavşanın arkadaşları Bay Ayı ve Kurnaz Tilki ile Avcıyı durdurmak için verdiği amansız mücadeleye tanıklık edeceksiniz. Eğlenceli ve komik anlar bu oyunda. Kahramanlarımız Tavşan, Tilki ve Bay Ayı Acaba Kötü Avcıyı Durdurabilecek mi. Tüm sorularınızın cevabını arıyorsanız bekliyoruz…”

Oyunda; Emel Emir (Tavşan), Caner Ergan (Avcı), Şevval Şahin (Tilki), Yunus Emre Bayram (Bay Ayı) rol alırken, teknik altyapı ise Rüveyda Melek Ünal’a ait.

Editör: HABER MERKEZİ