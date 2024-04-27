“Kız çocuklarının yeri okul sıralarıdır.” diyen Esra Erol okula gitmesi gereken yaşta çalıştırılan, çocuk işçi yapılan ardından başlık parası için satılan B.İ’nin ve onu kaçıran Cuma Gezer’in peşine düştü.

Tanıklar tek tek canlı yayına geldi. Herkes kendini aklamaya çalıştı. 14 yaşındaki B.İ.’nin babası Ahmet’in de bulunduğu “100 bin liraya satılma anlaşması görüntüsü stüdyoya bomba gibi düştü! B.İ.’nin ailesi, kızlarını sattıklarını inkar etse de Esra Erol gerçekleri gün yüzüne çıkardı! Türk televizyonlarında bir ilk yaşandı! Esra Erol’un bulduğu, B.İ.’nin babasının imzasının olduğu belge ve 100 bin liralık başlık parası dekontu Türkiye’yi şoke etti! Esra Erol, başlık parasının resmi kanıtını ve “çocuk gelin” belgelerini ortaya çıkardı.

Esra Erol’da programı ihbar kabul edildi, emniyet güçleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü Ekipleri stüdyoya geldi. B.İ.’nin annesi Songül, satılması için anlaşmaya aracılık eden Ali Öztürk, Cuma’nın amcası Turgut’u canlı yayında gözaltına aldı. 21. yüzyılda çocuklarını okula göndermek yerine satan aile ve skandala ortak olan isimler hakkında işlem başlatıldı.

Şimdi akıllarda geriye tek bir soru kaldı. 100 bin TL’ye satılan B.İ. ve onu kaçıran Cuma nerede? Esra Erol programda özellikle kız çocuklarına seslendi ve “Ben elimi size uzattım. Yalnız değilsiniz. ‘Abla beni kurtar!’ deyin yeter!” diyerek Türkiye’nin kanayan yarasının altını çizdi. Ve bu olayın peşini bırakmayacağını vurguladı.

Editör: HABER MERKEZİ