AK Parti İskilip Belediye Başkan Adayı İsmail Çizikçi, basın mensupları ile bir araya geldi.

İskilip ile ilgili projelerini anlatan Çizikçi,

toplumun tüm kesimlerini kucaklayacak bir yönetimle İskilipli hemşehrilerinin karşısına çıkacaklarını ifade etti. NSiyasete ve ilçeye değer katacak projeler hazırladıklarını dile getiren Çizikçi’nin İskilip hedeflerinden satır başları:

İSKİLİP’TE SOSYAL HAYAT

Gençler için spor tesisleri, gençlik merkezleri, psikolojik yardım ve danışma merkezleri, meslek edinme kursları açılması, kötü alışkanlıklar ve madde bağımlıklarının önlenmesi için çalışmalar yapılacak. Kadınların, meslek kursları açılarak üretime katkı vermesi sağlanacak.

Yaşlılar için güçsüzler yurdu, huzurevi, hobi merkezleri açma ve bakımı, sağlık, giyim, gıda ve yakacak yardımı gibi nakdi ve ayni hizmetlerde bulunacağız. Engellilerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması, meslek edindirme veya beceri kursları açılması ayrıca iletişim ve spor gibi imkânların sağlanmasını öngörüyoruz. Kriz dönemi hizmetler verilmesi, ilgili kurumlarla görüşülerek (AFAD vs.) çalışmalar yapılacak. Terminal binası yapılacak.



Emeklilerimize sosyal tesis yapılacak. Pazarbaşı mevkine yaz kış kullanılacak şekilde düğün salonu yapılacak. Mevcut parklarımız hemşerimizin beklentileri doğrultusunda yeniden tanzim edilecek, yeni parklar yapılarak şehrimizin doğal güzelliğini yansıtacağız.

Baraj kenarında seyir terası ve hizmet alanı oluşturulacak. İnsanların aileleriyle vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturulacak.

Kapalı yüzme havuzu, sinema salonu ve gençlik merkezinin memleketimize yapılması sağlanacak. Şehir içi trafik ve park sorununa çözüm üretilecek.

Hacıkarani ve Kaçak arası Rıhtım Projesi ile yollar tamamlanıp, bisiklet ve yaya yürüyüş yolları yapacağız. Uludere Mahallemizi doğal haliyle restorasyonlar yaparak cazibe merkezi haline getireceğiz. Şehrimize kent müzesi kuracağız.

Mezarlıklarımız tanzim edilecek, her türlü bakımları yapılacak. İhtiyaç duyulan gasilhane hemen yapılacak.Yeni cenaze ve itfaiye araçları temin edilecek. Pazarbaşı ve Uludere arası her türlü ıslah çalışması yapılarak cazibe merkezi haline getirilecek. Aşhane geliştirilerek yemek kalitesi artırılacak ve çok kişiye ulaşılması sağlanacak. Şehrimizin misyonuna katkı sağlayan tarihi binaları4mız restorasyonları yapılarak daha aktif olarak kullanıma sokulacak.

ŞEHİRCİLİK VİZYONU

Şehir planlamasında akılcı ve kapsamlı bir uygulamayı, mimaride ise kullanılabilir ve sade bir üslubu benimsenecek. İskilip’in aktif fay hattı üzerinde olmasından dolayı depreme dayanıklı binaların yapılması önceliğimiz olacak. İlçenin tarihi evlerinde restorasyon faaliyetleri sonucunda ev sahipleri harekete geçirerek kullanıma açılması sağlanacak.

TARIM VE HAYVANCILIK

Çiftçilerimize tohum ve gübre desteği, Tarım danışmanlığı hizmetleri, Tarımsal eğitim programları, Tarım arazilerinin ıslahı, Endemik bitki ve meyve üretiminin artırılması desteği, Çiftçilerin ürünlerinin pazar oluşturulmasını sağlayacağız. Hayvan besiciliği ile ilgili veteriner desteğini sağlayacağız.

MEVCUT SANAYİ-OSB-İSTİHDAM

Mevcut sanayinin alt ve üst yapısının ihtiyaç birimlerine uygun olarak düzenlenmesi gerçekleştirilecek. Sanayi Sitesi'ndeki esnafımızın çalışma ortamını iyileştirerek, ihtiyaç duyulan ilave dükkân yapımında dahil, gerekli çevre ve rekreasyon düzenlemeleriyle Küçük Sanayi Sitemiz modern bir görünüme kavuşacak, ilçemizin yüz akı olacak.

Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçirilmesi sürecinin hızlandırılması noktasında takipçi olacağız, yatırımcılara belediye olarak her türlü desteği vereceğiz. Organize sanayi bölgesinde ilk etapta açılacak fabrikalarda istihdam oluşturulacak, işsizliğe engel olunacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BELDESİ İSKİLİP

Konakların restorasyonu yaparak tarihi dokuyu muhafaza edip butik oteller açarak yöresel ürünlerin, endemik bitki ve meyvelerin pazara sürülmesini sağlayacak alt yapıyı kuracağız.

Tüm ürünlerimize standart getirip pazar ağının oluşmasına imkân sağlayacağız. Yayla turizmine önem vereceğiz, yolların ıslahı uygun alanlara doğayı bozmadan uyumlu yapılarla (bungalov) konaklama imkanları sağlayacağız.