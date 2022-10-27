Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Balosu, 28 Ekim Cuma günü Yıldızpark Düğün Salonu’nda saat 19.00’da gerçekleştirilecek.

Baloya CHP Genel Başkan Yardımcısı, MYK Üyesi Onursal Adıgüzel ile Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katılacak. Etkinliğe ayrıca Türk Halk Müziğinin ünlü sanatçısı Ali Ekber Eren de türküleriyle renk katacak.

Programın organizesi ise İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Milletvekili Tufan Köse ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile parti yöneticileri tarafından yapılıyor.

Etkinliğin davetiyeleri parti binasından temin edilebilecek.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Cumhuriyet Balosuna tüm partilileri ve cumhuriyet sevdalılarını davet etti.

