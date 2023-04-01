Ömer Tayfun Angın, CHP İl Binasında düzenlediği basın toplantısı ile birlikte Çorum Milletvekili Aday Adaylığını açıkladı.

Basın toplantısına CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, bazı ilçe başkanları, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile partililer katıldı.

İl Başkanı Ümit Er, Milletvekili Aday Adayı olan Angın’a başarılar diledi.

Angın ise özgeçmişi, siyasi ve sivil toplum kuruluşları içerisindeki çalışmaları hakkında bilgi vererek, temel amaçlarından bahsetti.

Angın, AKP iktidarının 21 yıldır ülkeye bir şey kazandırmadığını ifade ederek, kendisinin Ankara’da bulunduğunu, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşlarının yapısını çok iyi bildiğini, Çorum ile STK’lar, bürokrasi, yönetim organları arasında köprü olarak sorunların çözümüne katkı sağlamak istediğini söyledi.

Millet İttifakı’nın iktidar olacağına yürekten inandığını kaydeden Angın, ülkemize ve Çorum’a faydalı çalışmalar yapmak amacıyla milletvekili aday adayı olduğunu belitti.

Listenin, sıralamanın önemli olmadığını, önemli olanın bu ülkenin geleceği olduğunu dile getiren Angın, sorunların çözümü, gelişimin ve büyümenin sağlanması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu, partinin ve Millet İttifakı’nın yönetime gelmesi için var güçleriyle çalışacaklarını açıkladı. (Haber Merkezi)

