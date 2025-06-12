DÜZELTME İLANI

ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çevre Düzenleme İşleri Yaptırılacaktır ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası

:

2025/836621

1- İdarenin

a) Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3643191919 - 3642244607

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

04.06.2025 - 5378

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)

:

ÇORUM HABER/www.corumhaber.net - 03.06.2025

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İhale İlanının 4.3.1.Maddesi;

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 95 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Olarak zeyilname ile düzeltilmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN02240542