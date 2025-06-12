DÜZELTME İLANI

ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çevre Düzenleme İşleri Yaptırılacaktır ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2025/836621 1- İdarenin a) Adresi : Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarası : 3643191919 - 3642244607 c) Elektronik posta adresi : [email protected] ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 04.06.2025 - 5378 b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : ÇORUM HABER/www.corumhaber.net - 03.06.2025 3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İhale İlanının 4.3.1.Maddesi;

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 95 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

Olarak zeyilname ile düzeltilmiştir.