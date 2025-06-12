DÜZELTME İLANI
ÇEVRE DÜZENLEME İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çevre Düzenleme İşleri Yaptırılacaktır ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
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İhale Kayıt Numarası
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:
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2025/836621
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1- İdarenin
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a) Adresi
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:
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Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 19040 Merkez/ÇORUM
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b) Telefon ve faks numarası
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:
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3643191919 - 3642244607
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c) Elektronik posta adresi
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:
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ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
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:
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https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
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2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
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a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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:
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04.06.2025 - 5378
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b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise)
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:
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ÇORUM HABER/www.corumhaber.net - 03.06.2025
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3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır
İhale İlanının 4.3.1.Maddesi;
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 95 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
Olarak zeyilname ile düzeltilmiştir.