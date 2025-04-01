Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Alanları Daire Başkanı Selçuk Karaduman, şehirdeki dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önemli temaslarda bulundu.

Daire Başkanı Selçuk Karaduman, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı’yı makamında ziyaret ederek, kentte yürütülen dönüşüm projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Görüşmeye Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın ile Çorum Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Fatih Başıbüyük de katıldı.

Toplantıda özellikle Kale ve Mimar Sinan Mahalleleri’nde planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları detaylı şekilde değerlendirildi. Kentin siluetini değiştirecek bu projelerin, modern ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturma hedefiyle şekillendiği vurgulandı.

Toplantının ardından heyet, Kale ve Mimar Sinan Mahalleleri’nde saha gezisine çıktı. Yerinde yapılan incelemelerde projelerin mevcut durumu gözlemlendi ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Yetkililer, dönüşüm sürecinin yalnızca fiziksel yapıların yenilenmesinden ibaret olmadığını, aynı zamanda sosyal ve ekonomik gelişimi de beraberinde getireceğini ifade etti.

Yapılan açıklamalarda, Çorum’un çehresini değiştirecek projelerin titizlikle planlandığı ve uygulama sürecinde halkın ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Dönüşüm çalışmaları tamamlandığında, kentin daha yaşanabilir, güvenli ve modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Editör: Haber Merkezi