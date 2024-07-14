Geçtiğimiz haftayı sağanak yağışlı geçiren Tunceli’de hava sıcaklıkları yeniden mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye başladı. Yükselen sıcaklıklar kent sakinlerinin yanı sıra yaban hayvanlarını da olumsuz etkilemeye başlarken sıcaktan bunalan bozayı Munzur Çayı’na girerek serinlerken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Munzur Vadisi Milli Parkı’na gezmeye giden Hasan Ozan ve Ömer Tanış, Munzur Çayı’na girerek serinleyen boz ayıya denk geldi. Ozan ve Tanış, önce çay kıyısında gezinerek yiyecek arayan ardından da Munzur Çayı’na girerek serinleyen boz ayının o anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Serinledikten sonra bir süre çayın kıyısında dinlenen bozayı daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Editör: İHA AJANS