Alınan bilgiye göre 33 yaşındaki Esat Ç., Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.
Gencin beton zemine düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Esat Ç.'nin cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
(Tugay GÖKTÜRK)