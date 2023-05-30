Çanakçı Köyü Muhtarlığı ile Çanakçı Köylüleri Yardımlaşma Derneği’nin önderliğinde dayanışma içerisine giren köylüler, dengeli yağış, bereketli, huzurlu, kazasız-belasız bir üretim sezonu, birlik ve beraberlik için 7 adet kurban keserek, şükür duasında bulundu.

Yağmur duasının ardından kesilen kurbanlarla yemek yapılarak, paketler halinde halka ikram edildi. Yağmur duasına Köy Muhtarı Gürbüz Yasakçı, Dernek Başkanı Resul Yiğitoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Yasakçı ve Yiğitoğlu, kurbanların alınmasında, yemeklerin hazırlanması ve dağıtımında katkıda bulunan ve etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.