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Tesislerdeki Bülent Üstüner Sahası’nda, saat 13.00’te başlayan antrenmana tedavileri süren Sadık Arda ve Geraldo katılmadı. Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başlayıp oyunsal formda izleme ile devam ettiği, taktik çalışmanın ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdiği belirtildi.

YOLCULUK YARIN

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, yarın saat 11.00’de başlayacak antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacaklarını belirtirken, kafilenin saat 13.30’da Trabzon’a hareket edeceğini söyledi.