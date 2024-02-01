Amatör spor kulüplerinden Buharaspor'un Başkanı Fatih Atlı, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i ziyaret etti.

Başkan Atlı, beraberinde kadın ve erkek futbol takımı kaptanları ile birlikte ziyarete, makamında ziyaret ettiği Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e, geçtiğimiz günlerde geçirmiş olduğu operasyon nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletirken, kulübün kuruluşundan bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Şahiner, Atlı ve beraberindeki sporculara başarılar diledi.