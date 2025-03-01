Bankalar aracılığı ile para transferi işlemlerinde 'çift aşamalı doğrulama' sistemi yarından (1 Mart) itibaren devreye girecek. Dolandırıcılık olaylarını önleme amacıyla hayata geçirilecek yeni sistemde, EFT ve IBAN ile para transferi işlemleri için ek bir SMS onayı gerekecek.

IBAN VE EFT İŞLEMLERİNDE EK BİR SMS DOĞRULAMASI İSTENECEK

Para transferlerinde artık ek bir SMS onayı gerekecek. Yeni siteme göre, tanımlı telefonla yapılsa bile, SMS onayı istenecek. Bazı bankalar, 1 Mart itibarıyla çift aşamalı doğrulama sistemini devreye sokacak.

IBAN ve EFT işlemlerinde, tanımlı telefonlar üzerinden para transferi gerçekleştiriliyordu. Bu sistemin bir dizi dolandırıcılık işlemine neden olduğunun belirlenmesi üzerine, artık çift doğulamalı sistem kullanılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte:

- Para transferleri artık ek bir SMS onayı gerektirecek.

- Tanımlı telefonlardan bile giriş yapılsa, Havale ve EFT için ekstra doğrulama yapılacak.

- Üçüncü bir cihazdan hesaba erişim sağlansa dahi para transferi engellenecek

PARA TRANSFERİNDE 'ÇİFTE DOĞRULAMA' DÖNEMİ

Buna göre EFT ve IBAN'la para transferinde çifte doğrulama sistemine geçilecek. Para transferinde sadece bankadan onay isteme mesajı yeterli olmayacak.

Değişikliklerle birlikte kullanıcılar, bankacılık uygulamalarına tanımlı telefonlarından girseler dahi, para transferi sırasında ek bir SMS onayı yapmak durumunda kalacak.

SMS ile çifte doğrulama (Two-Factor Authentication - 2FA) Nedir?

SMS ile çifte doğrulama, kullanıcıların hesaplarına erişimini veya para transferlerini daha güvenli hale getirmek için kullanılan iki aşamalı kimlik doğrulama yöntemlerinden biridir. Bu sistem, sadece şifre kullanımı yerine, kullanıcının telefonuna gönderilen tek kullanımlık bir doğrulama kodu ile ek bir güvenlik katmanı ekler.

Nasıl Çalışır?

Kullanıcı giriş yapar veya işlem başlatır: Bankacılık uygulamasına giriş yapar veya para transferi gibi bir işlem başlatır.

Sistem SMS ile kod gönderir: Kullanıcının banka sisteminde kayıtlı telefon numarasına tek kullanımlık bir doğrulama kodu (OTP – One Time Password) gönderilir.

Kullanıcı kodu girer: Kullanıcı, işlem sayfasında bu kodu girerek işlemi tamamlar.

Doğrulama tamamlanır: Girilen kod doğruysa, işlem tamamlanır. Yanlış girilirse işlem iptal edilir.

Neden SMS ile çifte doğrulama kullanılır?

Güvenliği Artırır: Şifre sızıntıları veya kimlik avı (phishing) saldırılarına karşı ek bir koruma sağlar.

Dolandırıcılığı Önler: Bilgisayar korsanlarının tek başına şifreyle hesaplara erişmesini zorlaştırır.

Kolay ve Kullanıcı Dostudur: Ek bir uygulama yüklemeye gerek kalmadan, doğrudan kullanıcının telefonuna mesaj gelir.