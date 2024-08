Farklı tarihlere ait yaklaşık yüzlerce çeşit oyuncağın sergilendiği Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi çocukları ağırlamaya devam ederken, çocuklar geçmişten günümüze oyuncakları ve maketleri büyük bir heyecan ve mutlulukla inceliyor.

Gaziantep'te müzeye dönüştürülen mağarada 1700-1990 yılları arasında üretilen el yapımı yüzlerce çeşit oyuncağın sergilendiği Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, çocukların uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Gaziantep'te bir ilk olan Oyun ve Oyuncak Müzesi yaz tatilinde çocuklar ve aileleri tarafından ziyaret edilecek yerlerin başında geliyor. Gaziantep'in en eski yerleşim yerlerinden olan Şahinbey ilçesinin Bey Mahallesi'nde bulunan Oyun ve Oyuncak Müzesini ziyaret eden çocuklar, geçmişten günümüze farklı dönemlerde üretilen ve müzede sergilenen oyuncakları incelerken doyasıya eğleniyorlar. Oyun ve oyuncak müzesini gezen çocuklar mutlu anlar yaşarken özellikle müzede bulunan el yapımı sokak oyuncaklarını ilgiyle izliyor. Çocukların yanı sıra yetişkinlerin de nostaljik yolculuk yaptığı Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi yaz tatilinde çocukların ilk tercihleri arasında yer aldı. Her yaş grubuna hitap eden Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, müzeye gelen yetişkin ziyaretçileri de geçmişe götürüyor ve yetişkinlere çocukluk dönemlerini hatırlatıyor. Gazianteplilerin yanı sıra şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline gelen Oyun ve Oyuncak Müzesi, her yaştan meraklısıyla atölye çalışmaları da yapılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Nisan 2013'te kente kazandırılan müzede, dünyada nadir sergilenen Laterna Magica, Mickey Mouse, Pinokyo, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler'in ilk seri üretim oyuncakları, geleneksel oyun ve oyuncaklardan çömçe gelin, topaç, bilye, aşık, peçiç ve 1700 ve 1900'lü yılların dönemini yansıtan bebek evleri gelecek nesillere aktarılıyor. Ayrıca, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesinde, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden her dönemin özelliklerini yansıtan oyuncaklarda bulunuyor. Kente özgü oyuncakların da ağırlıklı olduğu müzenin bahçesinde farklı hayvan ve çizgi film kahramanlarının figürleri de yer alıyor. Müzede bulunan yüzlerce çeşit oyuncak, yetişkin ziyaretçilerini 1700 yılına kadar götürürken, diğer örneklerinden farklı kılan koleksiyonu haricinde atölye çalışmalarında 10 yıllık süre zarfında 104 bin 464 kişinin yararlandığı müzede, ayrıca dünyada sadece Gaziantep'te bulunan ve “Dünya Çocukları”na armağan edilen 24 ülkenin tanıtıldığı mağara, ziyaretçilerin en beğendiği galeri olma özelliğini taşıyor. Müzede atölye çalışmaları çerçevesinde masal, oyuncak, geleneksel oyun, kuş evi boyama, oyuncak kutu boyama, dekoratif ahşap boyama, ahşap oyuncak boyama, duyu gibi birçok etkinlik organize edilirken yılda bir kez de uluslararası çalıştaylar düzenleniyor.



Bu fikirde Ezogelin Uluslararası Bebek Çalıştayı ile dünyada bulunan yeni nesil bebekleri yapan sanatçılar, Gaziantep halkı ile bir araya gelerek bebek yapım tekniklerini, içeriklerini, bebeklerin hikayelerini bu çalıştay sayesinde tanıtma imkanı buldu.

Aileleri ile birlikte Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi'ni ziyaret eden çocuklar, müzedeki oyuncakları çok beğendiklerini dile getirdiler.

Oyun ve Oyuncak Müzesinde çok eğlendiklerini ve daha önce hiç görmedikleri oyuncaklarla karşılaştıklarını ifade eden çocuklar, burada güzel zaman geçirdiklerini ve birbirinden güzel oyuncaklar gördüklerini belirttiler.

Bayram tatilinde GAP turuna çıktıklarını ve çocukları ile birlikte Gaziantep'i gezdiklerini belirten aileler de çocukluklarındaki oyuncakları görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ve çocuklarının müzede keyif dolu vakit geçirdiklerini söylediler.