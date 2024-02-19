Gazze’deki dramın anlatıldığı “Bu Benim Meselem Değil” adlı tiyatro gösterisi Çorum Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Filistin Platformu’nun destekleriyle 22 Şubat Perşembe günü saat 13.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.



“Parola Boykot” sloganıyla hayata geçirilen oyunun yönetmenliğini Burak Kılıç üstlenirken, genel sanat yönetmenliğini ise Osman Doğan yapıyor. Seyfullah Şenel’in yapımcılığında komedi-dram türündeki tek perdelik oyunun kadrosunda Bekir Kalaycı, Burak Kılıç, Emre Berber, Furkan Selamoğlu ve Yunus Can rol alıyor. (Haber Merkezi)