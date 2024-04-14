Erzurum'un İspir ilçesinde bahar mevsimiyle birlikte kış uykusunda olan bozayılar da doğaya çıkmaya ve kendilerini göstermeye başladı. Doğasever Bülent Erkan yaylada gezerken bir bozayı ile karşılaştı. Bozayıya "Ayı amca" diye seslenen Bülent Erkan bir süre ayıyı görüntüledikten sonra bölgeden ayrıldı.

Erkan, "Gözlemimiz devam ediyor. Tepenin arkasında başka bozayılar da olabilir. Daha dikkatli olmam gerekiyor. Seslendim açığa çıksın diye ama gizlendi" diye konuştu.

Çevrede yiyecek arayan ayı daha sonra gözlerden uzaklaşarak kayboldu.

Editör: İHA AJANS