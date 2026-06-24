T.C.

ALACA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2025/187 Esas 11.06.2026

Konu : .......

İ L A N

Davacı , SAMET KILINÇ ile Davalı , NADIA KILINÇ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Aşağıda bilgileri yazılı davalı hakkında yapılan adres araştırmalarında tebligata yarar herhangi bir yurtiçi ve yurtdışı adresi tespit edilemediğinden, gerekçeli kararın tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; davalı Nadıa Kılınç aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında verilen karar ilanen tebliğ olunur.

DAVALI : NADIA KILINÇ- T.C. Kimlik No:27539665340