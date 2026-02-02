T.C.
ALACA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı : 2024/277 Esas 03.11.2025
İ L A N
Davacı , BÜŞRA DAĞHAN ile Davalı , FEYRÜŞAH DAĞHAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;
Aşağıda bilgileri yazılı davalı hakkında yapılan adres araştırmalarında tebligata yarar herhangi bir yurtiçi ve yurtdışı adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; davalı Feyrüşah Dağhan aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası ilanen tebliğ olunur.
DAVALI: FEYRÜŞAH DAĞHAN - 57196315692
