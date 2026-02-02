T.C.

ALACA

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2024/277 Esas 03.11.2025

İ L A N

Davacı , BÜŞRA DAĞHAN ile Davalı , FEYRÜŞAH DAĞHAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Aşağıda bilgileri yazılı davalı hakkında yapılan adres araştırmalarında tebligata yarar herhangi bir yurtiçi ve yurtdışı adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; davalı Feyrüşah Dağhan aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası ilanen tebliğ olunur.

DAVALI: FEYRÜŞAH DAĞHAN - 57196315692