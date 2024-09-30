SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

13 İLÇE MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar Tahmini Geçici İhale İhale

NO m² His.(m²) Durumu Bedeli (TL) Teminatı(TL) Tarihi Saati

1 BOĞAZKALE YANICAK 102 11 87,66 87,66 TARLA İMARSIZ 15.000,00 3.750,00 15.10.2024 09:00

2 BOĞAZKALE YANICAK 102 13 870,56 870,56 HAM TOPRAK İMARSIZ 110.000,00 27.500,00 15.10.2024 09:10

3 BOĞAZKALE YANICAK 105 5 790,77 790,77 HAM TOPRAK İMARSIZ 100.000,00 25.000,00 15.10.2024 09:20

4 BOĞAZKALE YANICAK 107 14 703,25 703,25 ARSA İMARSIZ 95.000,00 23.750,00 15.10.2024 09:30

5 BOĞAZKALE YANICAK 111 16 131,09 131,09 HAM TOPRAK İMARSIZ 20.000,00 5.000,00 15.10.2024 09:40

6 BOĞAZKALE YANICAK 111 17 322,01 322,01 ARSA İMARSIZ 45.000,00 11.250,00 15.10.2024 09:50

7 BOĞAZKALE YANICAK 111 18 76,29 76,29 ARSA İMARSIZ 15.000,00 3.750,00 15.10.2024 10:00

8 BOĞAZKALE YANICAK 114 8 361,30 361,3 HAM TOPRAK İMARSIZ 50.000,00 12.500,00 15.10.2024 10:15

9 BOĞAZKALE YANICAK 114 9 3.188,76 3.188,76 HAM TOPRAK İMARSIZ 410.000,00 102.500,00 15.10.2024 10:30

10 BOĞAZKALE YANICAK 114 10 685,23 685,23 ARSA İMARSIZ 90.000,00 22.500,00 15.10.2024 10:45

11 BOĞAZKALE YANICAK 116 12 1.886,26 1.886,26 HAM TOPRAK İMARSIZ 245.000,00 61.250,00 15.10.2024 11:00

12 BOĞAZKALE YANICAK 156 2 880,57 880,57 HAM TOPRAK İMARSIZ 120.000,00 30.000,00 15.10.2024 11:15

13 BOĞAZKALE YANICAK 156 4 355,50 355,5 HAM TOPRAK İMARSIZ 50.000,00 12.500,00 15.10.2024 11:30

1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte Boğazkale Kaymakamlığı(Milli Emlak Şefliği)'nde ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. (Adres: Hitit Köy Evi Milli Emlak Şefliğinde yapılacaktır.)

a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)

b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),

c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

3) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

4) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Boğazkale Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya https://corum.csb.gov.tr adresinden görülebilir.