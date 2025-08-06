BİYOMEDİKAL YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

BİYOMEDİKAL YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/1153593

1- İdarenin 1.1. Adı : ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : Çorum Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ÇORUM MERKEZ/ÇORUM 1.3. Telefon numarası : 03642195500 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 03.09.2025 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlık Caddesi. No:3 Merkez-ÇORUM)

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : ÇORUM İLİ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 2025-2026 YILLARI 163 KALEM BİYOMEDİKAL YEDEK PARÇA İHALESİ 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : ÇORUM İLİ BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ 2025-2026 YILLARI 163 KALEM BİYOMEDİKAL YEDEK PARÇA İHALESİ

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : SUNGURLU DEVLET HASTANESİ ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ KARGI DEVLET HASTANESİ MECİTÖZÜ DEVLET HASTANESİ ÇORUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ BAYAT DEVLET HASTANESİ DODURGA İLÇE DEVLET HASTANESİ İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ OSMANCIK DEVLET HASTANESİ EROL OLÇOK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ALACA DEVLET HASTANESİ ORTAKÖY İLÇE HASTANESİ İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup, ve İş bitiş tarihine kadar hastanelerin talepleri doğrultusunda teslimat yapılacaktır. İşin süresi 365 takvim günüdür. İş bitirme tarihi 01.10.2026 tir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzaması nedeniyle öngörülen tarihte işe başlanılamaması halinde, İdare tarafından yeni tarihler yükleniciye bildirilir. Malzemeler Hastanelerin yazılı isteğine göre verilen siparişe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Mal teslimi sözleşmede belirtilen miktarlarda ilgili hastanelere teslim edilecek, her kuruma ayrı fatura kesilecek ve her hastane muayene kabul işlemlerini kendisi yapacaktır . 3.5. İşe başlama tarihi : sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin ihaleye katılım belgesi uygun kabul edilir. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını gösteren belgeler şunlardır: İmalatçı Belgesi

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belge

Yerli Malı Belgesi 4.3.2 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler: Broşür

Katalog

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar 4.3.3. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.