Şehrin asfalt ihtiyacı olan cadde ve sokaklarında çalışmalarını sürdüren ekipler Bişkek Caddesi’nde başlattıkları çalışmalarda sona yaklaştı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kazı, alt yapı yenileme ve dolgu çalışmalarının ardından asfalt serimi yaparak uzun yıllar dayanacak yolların ortaya çıkmasını sağlıyor.

Geçtiğimiz hafta Bişkek Caddesi’nde başlatılan çalışmada kazı, altyapı ve dolgu çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte asfalt serim işlemleri de başlatıldı.

900 metre uzunluğa 13 metre genişliğe sahip caddeye toplamda 2 bin 200 ton asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Muhabir: Haber Merkezi