Çorum’da vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için Atatürk Spor Salonu'na gitti. Ana muhalefet partisi CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim düzenledi.

Gözaltında bulunan ve dün itibariye tutuklanarak cezaevine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

SANDIK BAŞLARINDA UZUN KUYRUKLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka’nın da hazır bulunduğu oy verme işlemine Çorumlular yoğun katılım gösterdi.

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nun tek adayı olduğu ön seçiminde sandık başlarında uzun kuyruklar oluştu. Dayanışma oylarının kullanıldığı sandıklardaki oyların CHP üyelerinin kullandığı sandıktaki oylardan fazla olduğu görüldü.

EMEK VE DEMOKRASİ PLATFORMU’NDAN DESTEK

Öte yandan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu da bir yürüyüş düzenleyerek İmamoğlu’na destek verdi.

Bahabey Caddesi’nde Hacı Bektaş Veli Parkı’nda toplanan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcileri, buradan “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganı atarak İmamoğlu için oy kullanma işleminin devam ettiği Atatürk Spor Salonu’na yürüdü.

Editör: HABER MERKEZİ