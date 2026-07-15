İHALE İPTAL İLANI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihalesi,
İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle
iptal edilmiştir.
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İhale Kayıt Numarası (İKN)
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2026/1180898
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1- İdarenin
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1.1. Adı
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:
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ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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1.2. Adresi
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Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 B Blok 19040 Merkez/ÇORUM
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1.3. Telefon numarası
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03643191919
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2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı
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2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
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30.06.2026 - 5645
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2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
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KESİN KARAR -ww.corumhaber.net - 29.06.2026
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3- İhale İptal Tarihi
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:
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14.07.2026
#ilangovtr Basın No ILN02510629