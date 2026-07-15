İHALE İPTAL İLANI

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihalesi,

İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle

iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası (İKN)

:

2026/1180898

1- İdarenin

1.1. Adı

:

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.2. Adresi

:

Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:22 B Blok 19040 Merkez/ÇORUM

1.3. Telefon numarası

:

03643191919

2-İptal edilen ihaleye ait ilanın yayımlandığı

2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

30.06.2026 - 5645

2.2. Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

KESİN KARAR -ww.corumhaber.net - 29.06.2026

3- İhale İptal Tarihi

:

14.07.2026
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