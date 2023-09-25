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ailelerin önemli gelir kaynaklarından birisini oluşturuyor. Pirincin, 'pırlanta' ya da 'beyaz altın' olarak adlandırıldığı Osmancık'ta çeltik hasadı tanelerin olgunlaşmasıyla başladı. Mayıs ayında ekimine başlanan ve olgunluğunu yaklaşık 5 ayda tamamlayan çeltik, biçerdöverlerle hasat ediliyor. Hasat edilen çeltikler daha sonra kurutulma işleminden geçirilecek. Son aşamada ise pirinç fabrikalarına satılan çeltikler, özel bir gayret ile kabuklarından ve kepeklerinden ayrılıp pirinç haline getirilecek. Geçen seneye nazaran bu yıl rekoltenin yüksek olması üreticisinin yüzünü güldürdüğü ifade edildi.

ÇORUM'DA BİN 84 ÇİFTÇİ 28 BİN 395 DEKAR'A EKİM YAPTI

Çorum Kızılırmak havzasında bulunan 3 ilçede yapılan çeltik ekimi için Dodurga'da 210 çiftçi 5 bin 200 dekar, Laçin'de 151 çiftçi 2 bin 433 dekar, Osmancık'ta ise 723 çiftçi 20 bin 762 dekar alana çeltik ekim ruhsatı alarak ekim yaparken, toplamda Bin 84 çiftçi 28 bin 395 dekar alana ekim gerçekleştirildi.

Kurak geçen bir kış dönemi ve mevsim dışı düzensiz yağan yağmurların ardından ekimi tamamlanıp yetişen çeltik hasadına başlayan üreticiler, umutlu bekleyişlerinin sonucunu alarak mutlu olduklarını ifade ederken, maliyetlerdeki artışların kendilerini olumsuz yönde etkilediğini dile getirdiler.

ÜRETİCİLERİ TMO AÇIKLAYACAĞI

ÇELTİK FİYATLARINI BEKLİYOR

Biçerdöver işletmecisi Müslüm Bayaner, “Bu sene çeltik hasadı sezonumuza başladık. Şükürler olsun bugünlere eriştik. İnşallah randımanlarımız güzel çıkar. Çiftçilerimizin hepsine bol kazançlar diliyorum. İnşallah seneye tekrarına kavuşuruz” dedi.

Çeltik randımanının iyi çıkmasını ve emeklerinin karşılığını almalarını ümit ettiklerini dile getiren çeltik üreticisi Şaban Balcı, “Osmancık çeltiği biçme sezonumuz başladı. Belki iklimden dolayı verimler düşük filan diyorlar ama inşallah randımanlar yüksek çıkar, düşük olan verimi oradan telafi ederiz. Randımanlar iyi çıkarsa satarız emeğimizin karşılığını alırız. Çeltik çiftçisinin bütün ümidi, çeltik randımanının yüksek çıkması, verimin iyi olması. Belki, bu sene iklim değişikliğinden dolayı bahar aylarında havalar zamanında ısınmadı. Sonrada birden aşırı sıcaklar kızdırdı. Allah bütün çiftçimize gülerek biçmek, yemek nasip etsin” şeklinde konuştu.

OSMANCIK'TA DÖNÜM BAŞINA

680 KİLOGRAM VERİM ALINDI

Çeltik üreticisi ve biçerdöver işletmecisi olan Osmancık Kumbaba köyü Muhtarı Satılmış Güven ise, “ilk hasat verilerine göre bu yılki randımanımız şu an için iyi seviyede. Randıman yaklaşık 62 civarında ve dönüm başına ise 680 kilo verim var. Bundan aşağı düşmezse bizim için çok iyi bir durum. Tek isteğimiz Osmancık civarı ve Kızılırmak havzasında ekilen çeltikten üretilen pirincin başka yerlerde ekilen pirinç ile karıştırılmaması, Osmancık pirinci olarak tek çeşit şeklinde satılmasını, tüketicinin tercihinin ise kaliteli pirinç tüketmek istiyorlarsa bu bölgede üretilen pirinç ile başka bölgede ekilen pirinçleri gerçek Osmancık pirinci sanarak almamalarını tavsiye ediyoruz. Başka bir konu ise, henüz Toprak Mahsulleri Ofisi çeltik için bir fiyat açıklaması yapmadı. Fiyatların açıklanmasını TMO tarafından iyi bir fiyat açıklanmasını istiyoruz. Şimdiden çeltik üreticisi çiftçilerimize yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını ve hayırlı kazanç elde etmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

“MAZOT VE GÜBRE FİYATLARI BELİMİZİ BÜKÜYOR”

Gübre ve ilacın pahalı olduğunu söyleyen çeltik üreticisi Selfet Bozkurt da, “Bu seneki çeltiğimizi ektik, hasat zamanı geldi mahsulümüzü kaldırdık harmana kurutmaya serdik. Henüz randımanın ne olacağı belli değil. Çeltik alım fiyatlarını Toprak Mahsulleri Ofisi henüz yapmadı. Kar yada zarar edeceğimiz TMO'nun açıklayacağı fiyatlara bağlı. Mazot fiyatları artı, Gübre ve ilaç pahalıydı bizim şartlarımızı zorladı. Çiftçinin yüzü doğru dürüst gülmüyor. Bundan sonra inşallah verim iyi olursa, randımanda yüksek gelirse yüzümüz biraz olsun güler. Bu seneki verimlerimiz geçen seneye göre biraz daha iyi. Tek umudumuz TMO'nun fiyat açıklayarak yüzümüzü güldürmesi” dedi.