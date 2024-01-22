Ahlatıc Çorum FK’nın sezon başında 2.Lig ekibi Diyarbekirspor’a kiraladığı Berat Ali Genç, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından, Kocaeli temsilcisi Belediye Derincespor’la sezon sonuna kadar olmak üzere kiralık sözleşme imzaladı.

Sezonun ilk yarısını 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Diyarbekirspor’da geçiren 31 yaşındaki kanat-orta saha oyuncusu Berat Ali, Diyarbakır temsilcisinde 14 lig maçında 449 dakika süre aldı. Berat Ali, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada 184 dakika sahada kalırken, 1 gol attı.