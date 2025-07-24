ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan duyarlı vatandaşların çağrısı üzerine yayınladığımız "Karpuz yiyip çöpünü kamelyada bıraktılar: "İnsanlığımızdan utandık" başlıklı haberimizdeki kimliği belli olmayan şahıslara bir tepki de Belediye'den geldi.

Çorum Belediyesi park ve bahçelerde bulunan oturma gruplarına zarar verenler ile ve çevre kirliliğine neden olanlara sert sözlerle tepki gösterdi.

İşte o tepki:

“Bu zihniyeti asla kabul etmiyoruz. Arkanızda çöp olarak bırakıp gittiğiniz karpuz kabukları değil, vicdanınızdır. Kamu malına zarar veren, çevreyi kirleten bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Lütfen, toplumsal yaşam kültürüne saygı gösterelim. Bu şehir hepimizin."