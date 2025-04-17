ÇORUM HABER sitesinde dün yer alan ‘Restorasyon yapılacaktı tamamen yıkıldı’ haberimizin ardından Belediye’den konuyla ilgili açıklama geldi.

Restorasyon çalışmalarında böceklenme ve çürüme nedeni ile yıkılma kararı alınan konaklar için rekonstrüksiyon sürecinin devam ettiği bildirildi.

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada ihale tamamlandıktan sonra restorasyon öncesi ilk olarak binanın sıva raspalarının yapıldığı ancak ahşapların durumunun çok kötü olduğu binada böceklenme ve çürümeler olduğu kaydedildi. Statikçi uzmanların yaptığı incelemeler neticesinde 'Yapı bu haliyle korunamaz' raporu hazırlandığı kaydedilen açıklamada "Yapı korunmayacağı için Bakanlığa bağlı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvuruldu, konakları yıkıp aynı şekilde rekonstrüksiyon yapmak üzere, şu an o süreç takip ediliyor. Konak tamamlandığında butik otel olarak hizmet verecek." ifadelerine yer verildi.