Ramazan’ı “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan” mahyası ile karşılayan Çorum Belediyesi “Elveda Ya Şehr-i Ramazan” mahyası ile uğurluyor. Kadir Gecesi’ni de içerisinde bulunduran on bir ayın sultanı Ramazan ayı 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona erecek.

İslam alemi bir Ramazan ayını daha uğurlarken Çorum Belediyesi de Saat Kulesi Meydanına ‘Elveda Ya Şehri Ramazan’ yazılı mahya astı.

Çorum’da mahya geleneğin yaşatan Çorum Belediyesi, “Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan” mahyasının yerine “Elveda Ya Şehr-i Ramazan” mahyası astı.

(Haber Merkezi)