Toplu ulaşımı şehirde daha güçlü ve kaliteli hale getirmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Toplu ulaşımı belediye olarak devraldığımız günden beri yaptığımız çalışmalarla toplu ulaşımdaki kalitemiz hemşehrilerimiz tarafından büyük beğeni topladı” dedi.

Otobüs seferlerinin aksamaması ve konforlu bir ulaşım için iki otobüsü daha filolarına katarak 58 olan otobüs sayısını 60’a çıkardıklarını belirten Çöplü, “Toplu ulaşım hizmetini devraldığımız günden beri şoförlerimize belirli periyotlarda eğitim seminerleri vererek hemşehrilerimizin memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkartıyoruz. Yeni otobüsler, tek tip kıyafet ve klimalı otobüs duraklarımızla gece gündüz Çorum için aşkla çalışıyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

