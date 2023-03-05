Kadın emeği sanata dönüştü Kadın emeği sanata dönüştü

Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi’nde Turizm Komisyonu’nun hazırladığı rapor görüşüldü. Komisyon Başkanı Gürbüz Özel, “Mecitözü’nün Figani köyü ile Amasya’nın Beke köyü sınırları içerisinde yer alan sahada İdaremiz adına 2 Ağustos 2011-2 Ağustos 2041yılları arasında geçerli 30 yıllık jeotermal işletme ruhsatı mevcuttur. 
İdaremize ait sahada 4 adet kuyu mevcut olup,  F1, F2, F3 ve F4 olarak adlandırılmaktadır. F4 isimli kuyu gradyan kuyu olup sıcaklık ölçümü için açılmıştır. F1 kuyu 35 lt/sn, F2 kuyu 20 lt/sn ve F3 kuyu ise 40 lt/sn debiye sahiptir. 
F1 kuyusu Beke köyü içme suyu amaçlıdır. Sahadaki Roma dönemine ait hamam faal değildir. Kuyulara ait sular yalıtımlı borularla Çorum-Amasya yolu üzerinde idaremize ait taşınmaza getirilmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir kurulu bina ve tesis bulunmamaktadır” dedi. (Taner ŞİMŞEK)
 