Mehmet Bektaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi’nde Turizm Komisyonu’nun hazırladığı rapor görüşüldü. Komisyon Başkanı Gürbüz Özel, “Mecitözü’nün Figani köyü ile Amasya’nın Beke köyü sınırları içerisinde yer alan sahada İdaremiz adına 2 Ağustos 2011-2 Ağustos 2041yılları arasında geçerli 30 yıllık jeotermal işletme ruhsatı mevcuttur.

İdaremize ait sahada 4 adet kuyu mevcut olup, F1, F2, F3 ve F4 olarak adlandırılmaktadır. F4 isimli kuyu gradyan kuyu olup sıcaklık ölçümü için açılmıştır. F1 kuyu 35 lt/sn, F2 kuyu 20 lt/sn ve F3 kuyu ise 40 lt/sn debiye sahiptir.

F1 kuyusu Beke köyü içme suyu amaçlıdır. Sahadaki Roma dönemine ait hamam faal değildir. Kuyulara ait sular yalıtımlı borularla Çorum-Amasya yolu üzerinde idaremize ait taşınmaza getirilmiştir. Söz konusu taşınmaz üzerinde herhangi bir kurulu bina ve tesis bulunmamaktadır” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

