İl Genel Meclisi’nde “tarımsal sulamayla” ilgili Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Komisyon Başkanı Abdullah Uysal, “İl genelinde sulama amaçlı DSİ tarafından işletilen 32 adet depolama tesisi mevcut ve sulama alanı 25.682 hektardır. Bu tesislerden Merkez-Şeyhmustafa, Sungurlu-Ortakışla ve Mecitözü-Geykoca göletlerinde su kaynağı hazır olmadığından sulama yapılmamaktadır. 2023 yılında halihazırda 25.145 hektar alanda sulama yapılması planlanmaktadır” dedi.

Su kaynağı olan barajlarda düzenli olarak ölçümler yapıldığını belirten Uysal, “Göletlerin bazılarında su sıkıntısı bulunmakla beraber sulama planlaması Mart ayı sonunda yapılacaktır. Planlamada ekilecek ürünler belirlenip, ihtiyaç duyulan su miktarı ona göre tespit edilecektir. Yeterli su bulunmadığı durumda tesislerin işletme sorumluluğunu devralan kurumlarla (başta sulama birliği olmak üzere kooperatif, köylere hizmet götürme birlikleri, belediyeler, muhtarlıklar) kısıntılı sulama planı yapılarak uygulamaya konulacaktır. En çok etkilenecek bitkiler henüz belirlenmiş değildir. Ancak etkilenmesi muhtemel ürünler su ihtiyacı en fazla olan ürünlerdir. Bu konuda gerek tarım müdürlükleri, gerekse DSİ tarafından çiftçilerin suyu daha az tüketen kurak şartlara dayanımı yüksek bitkilerin ekimine teşvik edilmesi yönünde kararlar alınmıştır.

2023-2027 yıllarına ait Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Eylem Planı hazırlık çalışmaları devam etmekte olup, planda kısa ve uzun vadede kuraklık öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalar belirlenip uygulamaya geçilecektir.

İl Kriz Merkezi her yıl toplanarak mevcut su rezervleri ve yıllık yağış durumlarını değerlendirmekte ve bakanlığa rapor edilmektedir” ifadelerini kullandı.

(Taner ŞİMŞEK)

