Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, S.Y. bebek, rahatsızlandığı belirtilerek, 10 Eylül'de yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesine götürüldü.

Hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen bebeğin tedavisi sürüyor.

5 ZANLI TUTUKLANDI

Polis ekiplerince olaya ilişkin gözaltına alınan anne B.Y. ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Adliye çevresinde polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Çevrede toplanan ve zanlılara tepki gösteren grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da bölgeye gelip ekiplerden bilgi aldı.

Anne B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 zanlı da cumhuriyet savcılığınca sorgularının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bebeğin annesi B.Y'nin birlikte yaşadığı kişi ile tutuklanan 18 yaşından küçük zanlılardan birinin babası olan zanlılar da adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Cinsel istismara uğrayan ve darbedilen bebeği annesi hastaneye "uyanmıyor" diye getirmiş

Soruşturmada ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Alınan bilgiye göre, anne B.Y, olay 5 Eylül'de gerçekleşmesine rağmen vücudunda darp izleri bulunan 2 yaşındaki kızı S.Y'yi "uyanmadığını" belirterek 3 gün sonra Malkara Devlet Hastanesine götürdü. Minik S.Y'yi muayene eden doktor, bebeğin genital bölgesinde morluklar görmesi üzerine durumu polise bildirdi ve soruşturma başlatıldı.

Malkara Devlet Hastanesinden beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilen, burada beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y'nin durumunun stabil ancak ciddi olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan anne B.Y'nin savcılıkta verdiği ifadede, "5 Eylül'de komşularının oğlu K.A'nın makarna yaptıklarını belirterek kendilerini yemeğe davet ettiğini, bebek S.Y'yi komşularına bırakarak kendisinin eve döndüğünü, S.Y'yi akşam gidip komşularından aldığını, banyo yaptırırken bebeğin bezinde gördüğü kan sonrası kızına zarar verildiğini anladığını ancak durumu kimsenin duymaması için örtbas ettiğini" söylediği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik kızın hastaneye getirildiği 8 Eylül günü de başına darbe aldığını, bu nedenle beyin kanaması geçirdiğini belirtti.

MUHTAR ÖZTÜRK: UTANÇ VERİCİ BİR OLAY

Olayın yaşandığı Camiatik Mahallesi'nin muhtarı Recai Öztürk, AA muhabirine, mahalle adına üzücü ve utanç verici bir olay yaşandığını söyledi.

Öztük, bu durumdan Malkaralılar adına utanç duyduklarını ifade etti.

Bebeğin emanet edildiği ailenin problemli olduğunu öne süren Öztürk, şunları kaydetti: "Aile biraz problemli bir aileydi, küçük çocuğun emanet edildiği aileden bahsediyorum. Anneleri en küçük oğlunu aldı Ege'de bir kasabaya gitti, orada evlendi. Burada 3 çocuğunu, kocasını, bir de yaşlı ninemiz var, bırakıp gitti. Çocuklar burada yaşıyordu, biz bu aileyi sosyal hizmetlere emanet edip, 'orada yaşam sürsünler' diye nineyi bakımevine vermek için mücadele verdik.

Nine 'Ben gitmem' dedi. Defalarca gitmemize rağmen olmadı. 'Çocukları çocuk yetiştirme yurtlarına verelim' dedik. Baba, 'Hayır ben vermem çocuklarımı, ben bakacağım' dedi. Bu aile böyle bir aile. Çok sağlıklı bir aile değildi. S.Y. bebeğin ailesini ne tanıyorum ne biliyorum. Onların hakkında hiçbir bilgim yok."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Tekirdağ'da şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek, olayla ilgili şüphelilerin emniyet birimlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadesine yer verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan "mağdur çocuğa cinsel istismar" konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ise Gürcün, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın aydınlatılması için adli makamların süreci titizlikle yürüttüklerinin altını çizerek, şunları kaydetti: "Olayın aydınlatılmasıyla ilgili özellikle çok titiz ve özverili bir çalışma yaptığına bugün şahit olduğumuz adli makamlarımızın, savcılığımızın emekleri için müteşekkiriz. Kendilerini kutluyoruz. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için çok ciddi bir emek sarf ettiklerini şahit olduk. Ayrıntılı ifadeler alınıyor. Üstün körü bir soruşturma yürütülmediğini gözlemledik.

Ayrıntılı ihbarlar sayesinde çocuğumuza, bunu yapanlar ortaya çıkartılmış ve ayrıntılı tahkikat yürütülmektedir. Kati raporlar geldi. Olayın vahameti nedeniyle kurumlarım hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş. Kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten 18 yaşından küçük çocukların tutuklamaya sevk edilme sebeplerinden birisi buydu. Maalesef ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğramış olduğu doktor raporu, adli tıp raporlarında kesinleşmiş durumda."

Bebeğin yoğun bakımdaki durumunun ciddiyetini koruduğunu aktaran Gürcün, tutuklanan annenin 5 yaşındaki kızının da devlet koruması altına alındığını ifade etti.

