Başkan Aşgın, “Rahmet rüzgârlarının şehrimizde, ülkemizde ve dünyada barışa, kardeşliğe ve esenliğe vesile olmasını diliyorum.” dedi

Rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olan Ramazan ayını geride bırakarak bir bayrama daha erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Aşgın “Orucun, iftarın, sahurun bereketini ailemizle, komşularımızla, hemşehrilerimizle birlikte yaşadık, birlikte idrak ettik. Ramazan ayı boyunca esen rahmet rüzgarlarının şehrimizde, ülkemizde ve nihayet dünyada barışa, kardeşliğe ve esenliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Bayram; bir ay boyunca iyilik, ibadet ve tefekkür gibi güzel hasletlerle kendini her yönüyle eğiten müminlere Ramazan-ı Şerif’in en güzel hediyesi oldu” diye konuştu.

Başkan Aşgın açıklamasında “Öncelikle anne-babalarımızın, aile büyüklerimizin, akraba ve komşularımızın ziyaret edildiği bayramın güzelliğinin şehrimize yansıyacağına inanıyorum. Bu güzel günlerin insanlığın mutluluğuna ve huzuruna vesile olmasını diliyor, hemşehrilerimize sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara erişmelerini Allah’tan niyaz ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

