Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın fazi kararı ve ABD'den gelecek enflasyon verileri öncesinde yükselişte. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da takip ediliyor.

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam bekleniyor. Benzin ve otogaz (LPG) fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,62 TL'ye, Ankara'da 41,60 TL'ye, İzmir'de 41,99 TL'ye yükselecek.

Benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim gelmişti.

Güncel akaryakıt fiyatları

Çorum

Benzin fiyatı: 42,00 TL

Motorin litre fiyatı: 41,08 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 40,21 TL

Motorin litre fiyatı: 39,26 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 41,20 TL

Motorin litre fiyatı: 40,24 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 41,47 TL

Motorin litre fiyatı: 40,59 TL