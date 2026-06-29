İLAN METNİ

T.C.

BAYAT(ÇORUM) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/30 Esas

Davacı Hasan Topcu ile davalılar Bayat Mal Müdürlüğü ve Beydilli Köy Tüzel Kişiliği adına temsilci Veysel Topcu aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (3367 Sayılı Yasaya Dayalı) davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara kararı uyarınca;

Aşağıda köyü mevki hudutları ve yüz ölçümü yazılı bulunan taşınmazların davacı Hasan Topcu tarafından Çorum İli Bayat İlçesi Beydili Köyü 185 parsel numaralı taşınmazın 16000.00 m² tarla cinsi taşınmazın güneyinde 2.715,27 m² ölçümünde bulunan alanın dere yatağında kaldığı, M1 ve M2 hafleri ile yeşil renkte gösterilen alanların 822 parsel numaralı mera vasıflı alanda kaldığı ve M1'in 42,44 m² M2'nin 448,19 m² yazılı olan dava konusu yerin davacı adına tescili talep edildiğinden dava konusu yerlere ilişkin üstün hakkı bulunduğu iddia edilenlerin ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize 2024/30 esas sayılı dosyasına delilleri ile birlikte başvurmaları aksi takdirde davacı davasını ispatlamış sayılabileceğinden dava konusu taşınmazın davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilebileceği hususu 7201 sayılı T.K.'nun 31. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 16/06/2026

DAVA KONUSU TAŞINMAZIN:

KÖYÜ : Çorum İli Bayat İlçesi Beydilli Köy

MEVKİİ : Güney

Y.ÖLÇÜMÜ : 3.205,9 m²

DOĞUSU : 181 parsel

BATISI :186 parsel ve 187 parsel

KUZEYİ : 184 parsel

GÜNEYİ : A harfi ile gösterilen kızılkuyu deresi ile M1 ve m2 harfi ile gösterilen 822 parsel numaralı Mera Parseli

