Kandilleri Müslümanlar olarak Allah’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan arzumuzu en üst noktaya taşıdığımız ve huzur bulduğumuz müstesna zaman dilimleri olduğunu söyleyen Şahiner “İnsanların birbirine karşı daha hoşgörülü ve saygılı davrandığı bu ayların toplumumuzdaki iç huzur ve kardeşliği pekiştireceğine inanıyorum” dedi.

Regaip Kandili’nin bizlere sunduğu düşünme fırsatını kullanarak toplum olarak birbirimize kenetlenip, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmemiz gerektiğini de anlatan Abdulkadir Şahiner; “Kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye ve korumaya gayret göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Sungurlulu hemşehrilerimin Regaip Kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

