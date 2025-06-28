Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, baraj çevresinde yapılan mangal ve piknik alanlarına zarar verenlere sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hem üzüntüsünü hem de öfkesini dile getiren Başkan Aşgın; "İnsan, bir güzelliğe neden zarar verir? Anlamak gerçekten zor. O kadar güzel bir şehirde yaşıyoruz ki, en küçük kusur bile bizi derinden üzüyor. Kamu malına zarar vermek, suçtur. Şehrimize birlikte sahip çıkacağız." dedi

Vatandaşları duyarlılığa davet eden Başkan Aşgın, zarar veren kişilere yönelik ise sert bir çıkış yaptı:

“Bir de Yiğit yazmış ama... Sen adam bile değilsin, bırak yiğidi!”

Çorum Belediyesi, kamu malına zarar verenlerle ilgili yasal sürecin başlatılacağını belirtti. Bu tür durumlarda vatandaşların Alo Zabıta 153 hattına ihbarda bulunmaları istendi.