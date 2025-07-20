Belediye Başkanı Arslan, Şıhlar Camii’nde yaz Kur’an kursunda eğitim gören minik öğrencileri ziyaret etti.

Arslan, Kur’an-ı Kerim öğrenen çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Yaz Kur’an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki önemine dikkat çeken Şerif Arslan, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın her zaman yanlarında olacağız. Onların manevi değerlerle yetişmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Arslan'ın ziyaretinde dua edilerek, hatıra fotoğrafı da çekinildi.

Muhabir: İHA AJANS