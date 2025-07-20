Gerçekleştirilen buluşmada, 45. Bölge Çorum Eczacı Odası’nın 2023–2025 dönemine ilişkin çalışma performansı değerlendirildi. Yerel ve ulusal düzeyde yürütülen projeler ile eczacılık mesleğine yönelik atılan adımlar meslektaşlarla paylaşıldı. Ayrıca Alaca’daki eczacıların görüş, öneri ve beklentileri dinlendi.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, “Mesleğimizin geleceğini birlikte şekillendirme vizyonumuz doğrultusunda, planlarımızı ve hedeflerimizi sahadaki meslektaşlarımızın katkılarıyla oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çorum Eczacı Odası Yönetimi, misafirperverliği ve katkıları dolayısıyla Ecz. Esat Bayrak’a ve tüm Alaca eczacılarına teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi