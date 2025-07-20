Alaca Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Çiftçi ve yönetimi, ilçede göreve yeni başlayan Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer’i makamında ziyaret etti.

Alaca Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Çiftçi ve beraberindeki mahalle muhtarları, ilçede göreve yeni başlayan Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer’i ziyaret ederek görüştü. Ziyaret kapsamında muhtarlarla tanışan Kaymakam Dinçer, Alaca'nın yerel yönetim yapısı ve mahallelerin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, karşılıklı iş birliği ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Osman Çiftçi, ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sayın Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. İlçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için muhtarlar olarak üzerimize düşen görevi her zaman yapmaya hazırız. Birlikte uyumlu bir çalışma içerisinde olacağımıza inanıyoruz.”

Kaymakam Dinçer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların mahallelerin sesi olduğunu vurgulayıp, tüm kamu hizmetlerinde iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi