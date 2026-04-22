Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun Kocaeli’de yapılan ve 53 cemiyet ile 7 gazeteciler federasyonu başkanını bir araya getiren 30. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda, yerel basının ekonomik ve yapısal sorunları, basın özgürlüğü ve dijital dönüşüm süreci kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıya, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ın yanı sıra, TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, BİK Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Müftüoğlu ile Mehmet Ergün, BİK Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, BİK Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ile gazeteciler federasyon başkanları, cemiyet başkanları ve gazeteciler katıldı.

Toplantıda, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin önceki Başkanı ve önceki BİK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen ile Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Özkaleli de yer aldı.

BİK Genel Müdürü Çay, küresel dijital platformlarının medya üzerindeki tahakkümüne karşı emeği görünür kılan ve adil gelir paylaşımı sağlayan bir sistemin inşasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Benimsedikleri temel ilkenin “Sahada karşılığı olan, hissedilen ve somut sonuçlar üreten politikalar” olduğunu ifade eden Genel Müdür Çay, “Bu anlayışla; sahaya inen, dinleyen ve çözümü birlikte inşa eden bir yönetim modeli ortaya koyduk. Basın temsilcilerimizle, kamu kurumlarımızla ve akademik çevrelerle yürüttüğümüz temasları, karar alma süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik” dedi.

Türkiye Gazeteciler konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı ise, basın sektörünün en temel yapısal eksikliğinin, gazetecilik mesleğini tanımlayan ve mesleki standartları belirleyen kapsamlı bir yasal düzenlemenin hâlâ bulunmaması olduğunu dile getirerek, “Bugün gazeteciliğe giriş kriterleri net değildir. Bu durum, mesleğin denetimsiz şekilde yapılabilmesine yol açmaktadır” ifadesini kullandı.

Kolaylı konuşmasını; “Sonuç olarak mesleki nitelik zayıflamakta, etik ihlaller artmakta ve en önemlisi kamuoyunun doğru bilgiye erişimi zarar görmektedir. Dijital medyanın hızla yaygınlaştığı bir çağda, sorumluluk taşımayan içeriklerin çoğalması bu sorunu daha da büyütmektedir. Bu nedenle gazetecilik mesleğini açıkça tanımlayan, mesleki yeterlilikleri belirleyen ve gazetecilerin haklarını koruyan bir meslek yasası artık bir tercih değil, zorunluluktur. Ancak bu yasa, özgürlüğü sınırlayan değil, özgürlüğü güçlendiren bir anlayışla hazırlanmalıdır.” diye sürdürdü.