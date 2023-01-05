Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ve Meclis Başkanı Osman Koca, beraberlerindeki heyet ile birlikte Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere'yi ziyaret etti.

Sungurlulu Bakan Yardımcısı Dere, “Sungurlu TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerini Bakanlığımızda misafir ettim. Güzel ilçemiz Sungurlu'muz başta olmak üzere Çorum’umuzun geleceği ve yapılması planlanan çalışmaları ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

